2020/07/07 | 14:54 - المصدر: اخبارك

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تعلق على درجة خطورة تفشي الطاعون الدملي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اخبارك الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اخبارك.

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