خلية أزمة الأنبار لـ”العهد نيوز”: تماثل 13 مصابا بـ”كورونا” للشفاء التام

2020/07/07 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن عضو اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار الدكتور مؤيد الدليمي اليوم الثلاثاء، عن تماثل 13 مصابا بفيروس كورونا للشفاء التام في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” مدن الانبار سجلت هذا اليوم نسبة شفاء جديدة من المصابين بفيروس كورونا حيث […]

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