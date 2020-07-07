خطأ طبّيّ يؤدي لإصابة 19 لاعبًا بفيروس كورونا في مباراة واحدة

2020/07/07 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أدى خطأ طبيٌّ في أحد المختبرات إلى حدوث كارثة بإصابة 19 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد في الدوري البلغاري، وذلك بعد لقاء فريقي تسارسكو سيلو وتشيرنو موري.

وقال موقع "سبورت ستار" أن:" اللاعبين كافة أجروا فحصًا لاختبارات الوباء، وأن جميع النتائج جاءت سلبية، لتقرر إدارة الناديين خوض المباراة بقلب مطمئن وبحرية في اختيار القائمة المشاركة في اللقاء".

لكن المفاجأة ظهرت بعد انتهاء المواجهة، حيث أقرّ المختبر بوجود خطأ في عيّنة اللاعب مارتين كافدانسكي مدافع فريق تسارسكو سيلو الذي شارك أساسيًّا في المباراة، وأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد".

ليعلن بعدها الفريق ظهور ثلاث إصابات بالإضافة إلى 16 إصابة أخرى كشف عنها فريق تشيرنو موري بين صفوفه.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز رفاق كافدانسكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.





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بغداد اليوم/ متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الثلاثاء 7 - 7 – 2020، العد

بغداد اليوم/ متابعة

اتفقت رابطة الليغا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على موعد الجولتي 37 و 38 قبل الأخيرة والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف،

بغداد اليوم/ بغداد

عقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، جلسة مهمة عبر الدائرة الالكترونية المغلقة،بمشاركة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال.

واكد درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجلسة تمخضت عن الموافقة على جملة قرارا

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