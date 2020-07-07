الكاظمي يوجه بإطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع بغداد

2020/07/07 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بإطلاق اسم هشام الهاشمي على احد شوارع العاصمة بغداد، فيما توعد قاتليه باخضاعهم الى القضاء.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر".

وأضاف، "إننا مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط"، مبيناً أنه "تم التوجيه بإطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد".

وتابع الكاظمي، أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم"، لافتاً الى أن "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً".

وأكد رئيس الوزراء، أن "عدم السماح لأحد أن يحوّل العراق الى دولة للعصابات"، مضيفاً: "شعبنا يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل".

وقال الكاظمي إن "الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون".

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وقالت حكومة كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بارزا

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وقال

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