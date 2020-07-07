بلاسخارت تعرض على بارزاني مساعدتها للوصول إلى اتفاق مع بغداد

2020/07/07 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عرضت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، على رئيس حكومة إقليم كردستان، مساعدتها للوصول إلى اتفاق مع بغداد.

وقالت حكومة كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بارزاني استقبل اليوم الثلاثاء 7 تموز 2020، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

واضاف البيان أن "الاجتماع جرى خلاله بحث آخر تطورات الوضع في العراق والمساعي الجارية لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وتابع أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ابدت استعدادها لمساعدة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل وجذري بعيد الأمد يرضي الطرفين ويصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بإطلاق اسم هشام الهاشمي على احد شوارع العاصمة بغداد، فيما توعد قاتليه باخضاعهم الى القضاء.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "غصة اغتيال الشهيد هشام اله

بغداد اليوم - كردستان

رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، الثلاثاء (7 تموز 2020)، على اعتراض الجبهة العربية بشأن اشراك البيشمركة بعمليات كركوك، فيما أشار الى أن القائد العام للقوات المسلحة هو الاعرف بالوضع الامني.

وقال

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، فيصل العيساوي، الثلاثاء (07 تموز 2020)، حقيقة إمكانية توزيع رواتب شهري حزيران وتموز دفعة واحدة.

وقال العيساوي، حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توزيع رواتب شهري حزيران وتموز مرة واحد أمر مستبعد

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