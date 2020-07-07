الانبار تسجل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/07 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بتسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “الانبار سجلت هذا اليوم 18 اصابات بفيروس كورونا وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكدة”.وأضاف، أن “المفارز الصحية في دائرة صحة الانبار تقوم بإجراء عمليات المسح على مواطني المناطق التي سجلت فيها اصابات مؤكدة بالفيروس […]

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