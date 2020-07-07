أغلى صفقة في تاريخ الرياضة.. لاعب يوافق على توقيع عقد بنصف مليار

2020/07/07 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نادرا ما تتطرق الصحف والمواقع الرياضية خارج الولايات المتحدة لأخبار وجديد كرة القدم الأمريكية، ولكن عندما تفعل، فإن الأمر يستحق ويستدعي ذلك.المال الذي يدور في هذه الرياضة، قد يفاجئ كل من ليست له دراية بالثقافة الأمريكية المعاصرة، فبالنسبة لمعظم سكان الولايات المتحدة، كرة القدم (الأمريكية) هي الرياضة رقم واحد في البلاد.وجاء […]

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