2020/07/07 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه باطلاق اسم الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد القتلة {موسع} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه باطلاق اسم الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد القتلة {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه باطلاق اسم الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد القتلة {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).