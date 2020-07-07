2020/07/07 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة اليوم الثلاثاء اعادة فتح معبر الشلامجة الحدودي الدولي مع ايران امام الحركة التجارية بعد ان كان مغلقا بسبب تفشي ظهور جائحة كورونا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني و قائد شرطة محافظة البصرة و المنشآت الفريق ق خ رشيد فليح و القنصل الإيراني وعدد من المسؤولين المحليين تم إفتتاح منفذ الشلامجه الحدودي العراقي الإيراني أمام حركة التجارة.

قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم الاثنين، استئناف التبادل التجاري في معبرين حدوديين مع إيران مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز، إنها وافقت على استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع.

وأشارت إلى "إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. العراق يستأنف الحركة التجارية مع ايران في معبر حدودي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا .. العراق يستأنف الحركة التجارية مع ايران في معبر حدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).