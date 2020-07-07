فيديو من زاوية قريبة يظهر المسلح الذي اغتال هشام الهاشمي

2020/07/07 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأظهر فيديو تم تصويره من زاوية ثانية لعملية اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي أن المسلح أطلق عليه 6 رصاصات على الأقل قبل أن يلوذ بالفرار.وكشف الفيديو الأول المسلح وهو يطلق الرصاص على سيارة الهاشمي وهي تستدير قرب منزله، فيما يظهر الفيديو الجديد أن المسلح لاحق السيارة حتى توقفت، ثم أطلق الرصاص باتجاه الهاشمي قبل أن يستقل دراجة كان يقودها معاون له ويترك مكان الحادث.وظهر في الفيديو الأول أربعة أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين وهم يصلون قرب منزل الهاشمي، قبل دقائق من وصوله، مما قد يشير إلى أنهم كانوا يلاحقونه طوال الطريق إلى منزله.وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين بملاحقة قتلة الهاشمي الذي اغتيل على يدي مسلحين في بغداد.وقال الكاظمي في بيان له:"نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار" .

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