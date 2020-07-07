طيران فرنسي يستهدف انقاق داعش في صلاح الدين

2020/07/07 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين إستهدف طيران فرنسي ضمن قوات التحالف الدولي، انقاق لداعش في صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "الطيران الفرنسي ضمن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت أنفاق تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية في جزيرة كنعوص ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".واضافت: "أسفرت الضربات عن تدمير هذه الإنفاق بالكامل"

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