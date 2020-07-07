مدرب برشلونة يشن هجوماً جديداً ضد التحكيم

2020/07/07 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض لمواجهة إسبانيول غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.وقال سيتين، خلال المؤتمر الصحفي: “الشكاوى ضد تقنية الفيديو لا تبدو سيئة بالنسبة لي، والرئيس بارتوميو تحدث بكل احترام، وهناك أمور نفتقدها جميعًا حين يتم استخدام هذه التقنية، وهي أداة استثنائية وحين لا يتم استخدامها بطريقة […]

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