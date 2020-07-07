برهم صالح: يجب تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة

2020/07/07 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة بذل الجهود لإدانة الجرائم المرتكبة من قبل داعش، وتقديم المتورطين بها إلى محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم.

واكد برهم صالح خلال لقائه كريم خان، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش، أكد أهمية تواصل فريق التحقيق مع الجهات العراقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني لجمع وحفظ الأدلة التي توثق ما تعرض له أبناء الشعب العراقي من جرائم قتل واضطهاد وسبي على أيدي تنظيم داعش الإرهابي.

بدوره قدم خان شرحاً مفصلاً لرئيس الجمهورية عن جهود المنظمة الأممية والآليات التي تتبعها في تحري وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المواطنين العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين، مؤكداً أن مجلس الأمن الدولي وعد بإنصاف الضحايا.

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