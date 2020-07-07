الأمم المتحدة تدعو بغداد إلى الإسراع بتحديد جناة عملية الهاشمي وتقديمهم للعدالة

2020/07/07 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدورها دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى الإسراع بتحديد الجناة في عملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي وتقديمهم للعدالة.

وفي تغريدة على موقع تويتر..



وصفت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وصفت اغتيال الهاشمي بالفعل الخسيس والجبان، معربة عن صدمتها جراء حدوث ذلك الخرق الأمني الكبير، كما دعت حكومة بغداد الى العمل الجدي في كشف الجناة وتقديمهم الى القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل.

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