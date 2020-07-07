الإعلام الأمني: تدمير 4 أوكار لـ”داعش” الإرهابي وقتل من فيها غرب وادي الثرثار

2020/07/07 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، تدمير اربعة اوكار لتنظيم داعش الارهابي وقتل من فيها مع تفجير سيارة غرب وادي الثرثار.

وقالت الخلية في بيان، ان طيران الجيش وجه ضربات جوية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة ونفق تابع لعصابات داعش الإرهابية، ضمن عملية تفتيش وتطهير غرب وادي الثرثار ضمن قيادة عمليات صلاح الدين.

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