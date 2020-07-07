ملاحظة “خطيرة” من مختصين ومهتمين بسوق المال.. هل لجأ العراق لطبع العملة؟

2020/07/07 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرحت صفحة متخصصة بالعملات ومراقبة اسعار الصرف، تساؤلًا خطيرًا يلوح إلى “طبع العملة”.وكتبت الصفحة تدوينة رصدتها “يس عراق” فضلا عن بعض التعليقات، أشرت من خلالها على استمرار ضخ وتسليم المصارف “عملات جديدة”، في اشارة تطرح التساؤل عما اذا كان هناك طبع للعملة دون غطاء من الذهب ماينذر بتضخم وفقدان العملة لقيمتها، […]

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