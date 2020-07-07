قطع طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي مؤقتاً

2020/07/07 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير بلدية ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، علاء الزبيدي، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، قطع طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي بشكل مؤقت .

وقال الزبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي والذي يمثل نافذة العبور لمدن حوض حمرين صوب بعقوبة اغلق بشكل مؤقت لاغراض الصيانة التي تنفذها كوادر بلدية السعدية".

واضاف ان " نسبة الاضرار في الطريق بلغت 100% بسبب موسم الفيضانات العام الماضي"، مشيرا إلى أن "الطريق يؤمن مرور 250 الف نسمة من اهالي مدن حوض حمرين بالاضافة الى انه ممر تجاري ستراتيجي لهم".

ويعد طريق بحيرة حمرين والذي يقطع بحيرة حمرين يمثل اهم نافذة مرور برية لمدن الحوض صوب بعقوبة وبقية المدنى ويقلص الرحلة لمسافات كبيرة.

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بغداد اليوم- ديالى

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بغداد اليوم- خاص

أوضحت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (07 تموز 2020)، أسباب تراجع ساعات تهيز الطاقة في بغداد وعدد من المحافظات، فيما أشارت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي، في ح

بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، فتح الاستشاريات لمدة أربع ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي خلال فترة غلق العيادات والمجمعات الطبية.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "نظراً لغلق العيادات والمجمعات

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