رئاسة الجمهورية ترفع دعوى قضائية ضد محمد فوزي الزيدي

2020/07/07 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد محمد فوزي الزيدي.

وقال مصدر...





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