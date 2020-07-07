يوفنتوس يواجه ميلان في قمة متباينة الطموحات

2020/07/07 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يصطدم يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب، اليوم الثلاثاء، بمضيفه ميلان في قمة مباريات المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة في مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة الإيطالية منذ استئنافها بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعليق نشاطها نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد […]

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