فوبيا - فرات المحسن

2020/07/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن المساء الكالح المرمي عند الشفق البعيد، يدفعني لتأمل غيمات رصاصية تتهادى عند الجانب الشرقي خلف مئذنة الجامع القريب التي جاورها احمرار المغيب.



بدت المئذنة وكأنها تسير الهوينى لتلحق بالغيمات.



توقفت الحافلة فتدافعنا للصعود بعجالة مربكة، نحن الأنفار الخمسة.



كنت الثالث منهم حين دفعت الأجرة وولجت إلى حوض السيارة لأجلس في مقعد يقع بالتحديد عند منتصف الحافلة.



جوار النافذة أرحت جسدي المنهك من يوم عمل مضن.



ج ......





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