مواصلة الصراع السياسي في المغرب - سعيد الوجاني

2020/07/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل من صراع يدور بأوجه مختلفة في المغرب ؟ وانْ كان هناك صراع يجري ويدور ، فمن تكون مكوناته ؟ ، من هي اطرافه الأساسية ؟ ومن هي اطرافه الثانوية ؟ والى اين يتجه من حيث الحسم النهائي للمكونات التي تشترك فيه ؟منذ ان خلق الله الدنيا ، خلق معها النقيض ونقيضه ، وخلق معها التناقضات ، كما خلق الاختلافات ، فالناس وعلى خلاف صحيح القرآن ليست من مذهب واحد ، ولا من طينة واحدة ، ولا ملة واحدة ، بل نجد ان اصل ا ......





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