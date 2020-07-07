عضو بالامن النيابية: عودة البشمركة الى كركوك سيثير حفيظة مكوناتها

2020/07/07 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، أن عودة قوات البشمركة الى محافظة كركوك ستثير حفيظة مكوناتها.وقال الركابي، ان” عودة البشمركة الى كركوك ستثير حفيظة مكوناتها ونامل ان لاتتسرع حكومة الكاظمي بمثل هذا القرار مؤكدا بان مراكز التنسيق الامني بين القوات الاتحادية والبشمركة موجودة ونأمل ان تكون وفق […]

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