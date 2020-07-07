بيانات رسمية: أكثر من مليون سعودي عاطل عن العمل

2020/07/07 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين الذكور خلال الربع الأول من العام المالي 2020.وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بلغ 11.8 بالمئة في الربع الأول من 2020 من 12 بالمئة في الربع السابق، في حين تراجع المعدل من 12.5 بالمئة في الربع الأول […]

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