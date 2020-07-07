رئاسة الجمهورية تعلن إقامة دعوى قضائية ضد شخص بشأن “ادعاءاته ” ضد برهم صالح

2020/07/07 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية ضد شخص بشأن “ادعاءاته ” ضد الرئيس برهم صالح.وقالت الرئاسة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم أقامة دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية”.وأضافت، أن “هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة، وهي […]

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