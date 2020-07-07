مسؤول بالصحة العراقية: لقاح كورونا البريطاني ستنتهي التجارب بشأنه في شهر أيلول

2020/07/07 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حدد مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير ، اليوم الثلاثاء ، الفئات التي ستكون أول من يحصل على لقاح كورونا الذي تنتجه شركة استرازينيكا البريطانية بالتعاون مع جامعة اوكسفورد في حال كتب النجاح للقاح في تجربته الثالثة والأخيرة والمؤمل ان تنتهي خلال شهرين او ثلاثة.وأوضح عبد الأمير في لقاء متلفز تابعته […]

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