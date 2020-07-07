نائب: الفوضى داخل العراق ستنتهي حين يتوقف الدعم الأمريكي

2020/07/07 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز ، الثلاثاء ، أن الفوضى داخل العراق ستنتهي حين يتوقف الدعم الأمريكي، متهما واشنطن بأنها المعيق للاستقرار السياسي في البلاد .وقال الفايز لـ /المعلومة/ أن “الدعم الأمريكي للإرهابيين وبعض الجهات في العراق هو سبب الفوضى التي تعيشها البلاد وستنتهي فور توقف هذا الدعم”.وأضاف، […]

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