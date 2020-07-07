الكاظمي : اطلاق اسم الهاشمي على شارع في بغداد ولن نسمح بسياسة المافيا

2020/07/07 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بملاحقة قتلة المستشار الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي تعرض للاغتيال مساء الاثنين برصاص مجهولين، مشددا على أنه لن يسمح بـ”سياسة المافيا” في البلاد.وخلال جلسة لمجلس الوزراء،قال الكاظمي “العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء”، مشددا على أن “من تورط بالدم العراقي ستلاحقه العدالة ولن نسمح بالفوضى […]

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