سريع يكشف بـ”الدليل” التورط الأمريكي في العدوان على اليمن

2020/07/07 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت القوات المسلحة اليمنية عن كميات كبيرة من الأسلحة تحمل شعار “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، قدمت لمرتزقة العدوان وتم اغتنامها في عملية تطهير مناطق في محافظتي البيضاء ومارب خلال الأيام الماضية.وعرض متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، خلال ايجاز صحفي اليوم الثلاثاء، مشاهدا للأسلحة الأمريكية التي ضبطت في مواقع المرتزقة وهي تحمل […]

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