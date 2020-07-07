إيران تنفي وقوع انفجار في موقع نووي بمدينة يزد

2020/07/07 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت هیئة الطاقة الذرية الإيرانية أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول انفجار في موقع نووي في مدينة يزد وسط البلاد.وقالت الهيئة في بيان، إنه “بعد نشر الادعاءات الكاذبة للعناصر المضادة للثورة في وسائل الإعلام حول وقوع انفجار في مجمع الشهيد رضائي نجاد أردكان النووي في محافظة يزد، أفادت تقاریرنا بعدم وقوع أي […]

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