2020/07/07 | 16:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة بريطانية: حكومتنا امتثلت لأمر قضائي بشأن تصدير أسلحة للسعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة بريطانية: حكومتنا امتثلت لأمر قضائي بشأن تصدير أسلحة للسعودية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة بريطانية: حكومتنا امتثلت لأمر قضائي بشأن تصدير أسلحة للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).