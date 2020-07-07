العيداني: افتتاح منفذ الشلامجة سيخفف الضغط على تجار البصرة بعد تحملهم أعباءً كبيرة في منافذ كردستان

2020/07/07 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شهدت البصرة، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع الجانب الإيراني على أن يختص العمل فيه للتبادل التجاري فقط، حسبما ذكر محافظ البصرة اسعد العيداني.وقال العيداني، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز” إنه “تم اليوم إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي، بعد إغلاق دام أربعة اشهر”، مؤكدا أن “العمل فيه سيخصص للتبادل […]

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