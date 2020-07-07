الاتصالات: عمليات الصدمة مستمرة لحين القضاء على تهريب سِعات الانترنت في العراق

2020/07/07 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات الصدمة لحين القضاء بشكل نهائي على تهريب سعات الانترنت.وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الاسدي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية وتابعته “العهد نيوز”، إن “عملية الصدمة مستمرة، وآخرها كان ايقاف عملية تمرير السعات بشكل غير قانوني في محافظة نينوى في منطقتي زمار […]

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