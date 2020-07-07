مجلس النواب يعلن المباشرة ولأول مرة بوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق

2020/07/07 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

مجلس النواب يباشر ولأول مرة بوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق

الكعبي : لازالت الدولة العراقية تعاني من تداخل ومحاولات لسحب صلاحيات ما بين السلطات وهذا غير دستوري

عقدت هيئة مستشاري مجلس النواب اليوم الثلاثاء 7- تموز 2020 , اجتماعا موسعا برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , لمناقشة آليات وبنود استراتيجية السياسة التشريعية لمجلس النواب .

وقال الكعبي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من السادة المستشارين و المدراء العامين في مجلس النواب : ان الدستور العراقي نص على ان النظام السياسي المتبع هو نظام برلماني, وهناك مؤسسات عدة تتبع هذه السلطة ، لكن لاحظنا وجود تداخل ومحاولات لسحب بعض الصلاحيات من قبل السلطات الاخرى , وهذا خرق واضح للدستور ما كان ليحدث لو كانت هناك استراتيجية واضحة لعمل مجلس النواب ".

وتابع سيادته ان " هذا الاجتماع هو الاول لمناقشة مجموعة من المقترحات والدراسات والاوراق الخاصة بهذه الاستراتيجية ، مؤكدا انه يجب ان يكون للسلطة التشريعية رؤيا واضحة سواء للتشريع او الرقابة او الادارة وهي اشبه بخارطة واضحة المعالم تسهل عمل الدورات النيابية المقبلة , كما ستعمل على منع ما يعرف بتشريع قوانين بشكل مسرع لتظهر بعدها اختلالات تؤثر على عمل الدولة ".

وشدد على انه وفي حال اقرار هذه الاستراتيجية سوف لن تكون انجاز سياسي او انتخابي بقدر ما يكون انجاز مهني رصين ، والمشاركة بشكل فعال مع منظومة البلدان التي تسير وفق النظام الديمقراطي البرلماني , وان الاستراتيجية الجديدة ستتضمن العديد من الاليات التي ستعمل على مختلف مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واليات للإصلاح ومحاربة الفساد وتفعيل بعض القطاعات وانهاء العديد من المشاكل التي تعاني منها الدولة وتنعكس على المواطن ".

المكتب الاعلاميللنائب الاول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٠/٧/٧

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بيان رسمي

مجلس النواب يباشر ولأول مرة بوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق

الكعبي : لازالت الدولة العراقية تعاني من تداخل ومحاولات لسحب صلاحيات ما بين السلطات وهذا غير دستوري

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