منظمة الصحة العالمية تبحث دراسة لعلماء قد تنسف كل قواعد التباعد الاجتماعي !

2020/07/07 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تبحث منظمة الصحة العالمية تقريرا أشار إلى أن معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى تحديث بعد أن قال بعض العلماء لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن هناك أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19 ينتقل أساسا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح.

وقالت الصحيفة إن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي قالوا إنها تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وبينت إن هذه الجسيمات الصغيرة يمكنها أن تعلق في الهواء وقتا أطول، ولذلك فإن العلماء الذين يعتزمون نشر ما توصلوا إليه في دورية علمية هذا الأسبوع حثوا المنظمة على تحديث توجيهاتها الإرشادية بشان المرض.

وردا على هذا التقرير، قال طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة لرويترز "نحن على دراية بالمقال ونبحث محتوياته مع خبرائنا الفنيين".

ولا يزال مدى انتقال كورونا عبر الهواء محل خلاف.



ومن شأن أي تغيير في تقييم منظمة الصحة العالمية لمخاطر انتقال العدوى أن يؤثر على إرشاداتها الحالية بالتباعد لمسافة لا تقل عن متر.

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