2020/07/07 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خطط ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.وأشارت صحيفة ”فوت ميركاتو“ إلى أن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانا، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، نظرا لتعنت إدارة النادي الفرنسي وعدم قبولها بأي مفاوضات بشأن رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيدفع مكافأة ضخمة لكليان مبابي بقيمة 100 مليون يورو، في حال إتمام الصفقة، وعدم تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية الفترة المقبلة.ويعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أحد المعجبين بأداء مواطنه كيليان مبابي ويرغب بشدة في التعاقد معه.وخاض كليان مبابي البالغ من العمر 21 عاما 33 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها 30 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة حامل اللقب، وذلك قبل أربع جولات فقط من نهاية الدوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يخطط لخطف كيليان مبابي مجانا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يخطط لخطف كيليان مبابي مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).