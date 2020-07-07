2020/07/07 | 17:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منفذ الشلامجة: التبادل التجاري سيكون يومي الاحد والاربعاء فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ الشلامجة: التبادل التجاري سيكون يومي الاحد والاربعاء فقط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ الشلامجة: التبادل التجاري سيكون يومي الاحد والاربعاء فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).