تبعات اغتيال الهاشمي: تغييرات منتظرة تطال ضباط كبار،، الداخلية تمنع منتسبيها من الدرجات،،”داعش التشفي” يعودان للترند العراقي

2020/07/07 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مصادر أمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الثلاثاء، ان اغتيال الخبير الامني الاستراتيجي المعروف هشام الهاشمي امام بيته في منطقة زيونة شرقي بغداد، فتحت الباب واسعاً امام تغييرات جذرية في هيكلية توزيع القطعات الامنية في العاصمة بغداد وطريقة العمل الاستخباري.وذكرت عدة مصادر ان “تغييرات ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بحق […]

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