مجلس النواب يباشر لأول مرة بوضع استراتيجية للسياسة التشريعية

2020/07/07 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيأة مستشاري مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي لمناقشة آليات وبنود استراتيجية السياسة التشريعية لمجلس النواب.

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