2020/07/07 | 17:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعاون الإسلامي تدين اغتيال الهاشمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعاون الإسلامي تدين اغتيال الهاشمي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعاون الإسلامي تدين اغتيال الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).