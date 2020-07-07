واسط تسجل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/07 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة واسط، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.ذكرت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” ، انها “سجلت 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا”.واضافت، انه”تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هيئة الحشد الشعبي لنقل جثامين المتوفين الى النجف لمواراتهم الثرى في مقبرة وادي السلام الجديدة”.

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