2020/07/07 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد استطلاع جديد لمعهد غالوب الامريكي انخفاض موثوقية الاداء الوظيفي للرئيس الامريكي دونالد ترامب بين المكونات الرئيسية للناخبين الامريكان حيث حصل على 38 بالمائة فقط من الناخبين الذين يوافقون على اداءه الوظيفي .وذكر المعهد على موقعه في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” النسبة التي حصل عليها ترامب هي ثاني اعلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد غالوب يعلن انخفاض موثوقية ترامب بين الناخبين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد غالوب يعلن انخفاض موثوقية ترامب بين الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).