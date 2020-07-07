رشح الكاظمي شخصية لها من المكون.. نائب تركماني يعلق على استحداث وزارة للدولة

2020/07/07 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن المكون التركماني احمد حيدر البياتي، الثلاثاء (7 تموز 2020)، على استحداث وزارة الدولة لشؤون التركمان وترشيح حسن البياتي وزيراً لها.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ترشيح حسن البياتي وزير الدولة لشؤون التركمان من قبل رئيس الوزراء، مقبول من التركمان لانه شخصية كفوءة ونزيهة وتستطيع ان تقدم للدولة الكثير".

وأضاف، أن " المرشح مهندس واقتصادي قي نفس الوقت، ولايوجد لدينا أية ملاحظات على الشخصية وكانت من الشخصيات المقدمة للكاظمي كمرشح"، مشيراً الى أن "الملفات التي تسند اليه كثيرة للاستفادة من خبرته في الادارة والجوانب الفنية والهندسية".

وأكد البياتي أن "التمثيل التركماني في الكابينة يزيد اعتزازنا بالانتماء الوطني".

ويوم امس الاثنين، رشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حسن البياتي، لمنصب وزير الدولة لشؤون التركمان، جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء، موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكرت الوثيقة، أنه "استنادا إلى القرار النيابي رقم 23، لسنة 2020 المتضمن استحداث وزارة دولة يرأسها وزير من المكون التركماني، نرشح حسن سلمان البياتي لتولي المنصب، راجين تحديد موعد جلسة التصويت".

ويعتبر حسن البياتي عضوا بارزا في الكتلة التركمانية عن محافظة ديالى.

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