المناعة تحتاج لجرعات فصلية.. ترجيحات بفاعلية ’’محدودة زمنياً’’ للقاح كورونا

2020/07/07 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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رجح كبير خبراء الأوبئة والمستشار في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن فعالية لقاح كورونا ستكون محدود...





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