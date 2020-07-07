2020/07/07 | 17:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت غرفة عمليات محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق 274 متجراً في حدود القائممقاميات العشر التابعة للمحافظة بسبب عدم التزامها بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الغرفة كرست كل مساعيها وامكانياتها لحماية ارواح المواطنين وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا عن طريق لجان الرقابة والصحة في القائممقاميات العشرة التي تستمر في متابعة وتفتيش ومراقبة المحلات.

وطالب البيان أهالي المحافظة والكسبة وجميع الأماكن التي سمح بفتحها لخدمة المواطنين وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي الخطير ان يتعاملوا بمنتهى الشعور بالمسؤولية من حماية حياة الناس والامن الصحي للمحافظة، داعيا اياهم للالتزام بالتعليمات الصحية ولبس الكمامات من اجل الا يتعرضوا للعقوبات والاجراءات القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تغلق عشرات المتاجر لمخالفتها تعليمات الوقاية الصحية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تغلق عشرات المتاجر لمخالفتها تعليمات الوقاية الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).