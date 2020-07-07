عبد المهدي يدعو الحكومة الجديدة للحذر من محاولات ارباك الوضع الامني

2020/07/07 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة الجديدة الى الحذر من محاولات ارباك الوضع الامني.وقال عبد المهدي في بيان، تلقته “العهد نيوز”، ان” جريمة أخرى غادرة ارتكبتها العصابات الارهابية المجرمة بحق شعبنا وأمنه واستقراره واستهدفت هذه المرة الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي طالما ساند القوات الأمنية […]

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