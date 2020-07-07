كورونا.. ارتفاع حالات الإصابة في الدول الخليجية

2020/07/07 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت دول خليجية، اليوم الثلاثاء، عدة إصابات وحالات شفاء ووفاة بفيروس “كورونا” المستجد، في استمرار لتفشيه بالمنطقة والعالم.وكشف وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1262 حالة إصابة جديدة بالمرض، منها 968 حالة لعمانيين، و294 حالة لغير عمانيين، ليصل مجموع الحالات إلى 48,997 حالة.كما أكدت شفاء 1,854 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة […]

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