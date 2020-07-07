السعودية.. 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/07 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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