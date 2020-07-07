طيران فرنسي يستهدف انفاق لداعش في صلاح الدين

2020/07/07 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ستهدف طيران فرنسي ضمن قوات التحالف الدولي، انقاق لداعش في صلاح الدين.

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