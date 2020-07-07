تعليق غريب من مورينيو على شجار لاعبيه بين شوطي مباراة إيفرتون

2020/07/07 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصف المدرب البرتغالي لنادي توتنهام الإنجليزي، جوزيه مورينيو، الشجار الذي وقع بين لاعبيه بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام إيفرتون أمس الإثنين بـ”الموقف الجميل”.وقال مورينيو في تصريحات أعقبت المباراة عند سؤاله عن الشجار: “جميل، لأن ذلك ربما نتيجة اجتماعاتنا وإذا أردت أن توجه اللوم لأحد فوجهه لي، لأنني انتقد […]

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