“المعلومة” تنشر قائمة برشلونة لمواجهة اسبانيول

2020/07/07 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني.تقام المباراة بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة المحلية مساء غدًا، الأربعاء، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد على ملعب “كامب نو”.ويحتل برشلونة المركز الثاني قبل […]

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